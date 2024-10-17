Boşanmak için tek tarafın kararı yetecek! Yeni düzenleme yolda…

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AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler önderliğinde hazırladığı yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı.

22 maddelik teklif, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulacak.

Teklifte yer alan önemli düzenlemeler arasında noterliklerin tatil günlerinde çalışması, boşanma davalarının hızlandırılması ve istinaf mahkemelerindeki yargılama süreçlerinin iyileştirilmesi gibi konular bulunuyor.

Yargı paketinin hedefi, adalet sistemini daha işlevsel hale getirmek ve yargı süreçlerini hızlandırmak.

Bu kapsamda, özellikle boşanma davalarında yapılacak düzenlemeler, çiftlerin boşanma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

DAVA SÜRESİ 1 YILA İNECEK

Yeni yargı paketi kapsamında, boşanma süreçlerinde köklü değişiklikler öngörülüyor.

Bu düzenlemeye göre, boşanma davasının reddedilmesinin ardından ortak hayatı sürdüremeyen çiftler için yeniden dava açma süresi 3 yıldan 1 yıla düşürülecek.

EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMESİ YETECEK

Türk Medeni Kanunu'nda yapılacak olan bu değişiklik, boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddedilmesi durumunda, bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesi halinde, ortak yaşamın yeniden kurulup kurulmadığını değerlendirerek, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını kabul edecek. Bu durumda, eşlerden birinin talebi üzerine boşanma kararı verilebilecek.

Kaynak: AA