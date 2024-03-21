Böylesi görülmedi! Balık tutmaya gittiler ağlarına milyonlar takıldı… İki kardeş balık tutmaya diye gidip zengin oldular. Ağlarına milyonlar takılan kardeşler görenleri hayrete düşürdü. Bakın ağlarına ne takılmış...

ensonhaber.com

Tayland’da yaşanan olay görenleri şoke etti. Balık tutmak için açılmışlardı zengin olup döndüler.

Tayland’da yaşayan kardeşler balık tutmak için açıldıkları bir gün ağlarına takılan deniz kabuğuyla milyonların havada uçuştuğu bir teklifle karşılaştılar.

60 yaşında olan Taylandlı vatandaş balık avlamak için açıldıkları o gün ağlarına takılan bir deniz kabuğuyla evlerine döndü.

İlk başta önemsemedikleri bu saylangoz kabuğunu eve geldikten sonra açtılar ve içinden çıkanı göründe hayrete düştüler.

Kabuğun içinden milyonlar çıktı…

Ağlarına takılan bu kabuğu açtıktan sonra içinden çıkan turuncu renkli inciyi gören Hatchai, emim olmak için karısından incinin gerçek olup olmadığını incelemesini istedi.

İnciyi inceleyen kadın gerçek olduğunu anladıktan sonra değerini öğrenmek istedi. Aile çevrelerine sorarak değer belirlemeye çalışırken inciyi bulan Hatchai, bir iş adamının kendisine 25,000 sterlin teklif ettiğini ama bu teklifi kabul etmediğini daha sonra Çinli bir iş adamının kendisine 250,000 sterlin (yaklaşık 11 milyon) teklif ettiğini söyledi.

İş adamları tarafından verilen tekliflerin ardından birkaç gün sonra bir tarihi eser koleksiyoncusunu da teklif verdi. İş adamlarına nazaran daha büyük bir teklif vermesine rağmen teklifi kabul etmediklerini söyleyen Hatchai, inciyi daha yüksek fiyata satmayı düşündüklerini söyledi.