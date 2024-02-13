Böylesini görmediniz! Klonunu yaptı kazancı katlandı, aylık 540 bin lira kazanıyor... Yapay zeka teknolojisiyle yapılabileceklerin sınırı olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Sanal ortamda kendini klonladı, 20 bin doları netledi. Bakın klonuyla nasıl paraya para demiyormuş…

ensonhaber.com

Almanyalı model Sika Moon, yapay zeka teknolojisini kullanarak sanal ortamda kendisine ait bir klon üretti.

28 yaşındaki Berlinli model üretti bu klon ile aylık gelirini katlayarak çoğalttı. Güzel model sanal ortamda ürettiği klonuyla iddia ettiğine göre aylık 20 bin dolar kazanıyor.

Güzel model, beş yıldır deneyimli olmasına rağmen sanal kopyasının çok daha fazla ilgi görülğünü aktardı.

Moon şu anda Birleşik Krallık’ta Fanvue kazananları arasında ilk yüzde birlik dilimde yer alıyor. OnlyFans gibi Fanvue da içerik oluşturucuların görsellerinden ve videolarından para kazanmalarına olanak tanıyan bir internet sitesi.

“Sonsuza kadar genç…”

Sika, bu teknolojiyi nasıl kullanmaya başladığını şu sözlerle anlatıyor: “Yetişkinlere yönelik eğlence sektöründe beş yıl çalıştıktan sonra, bu işteki tekrarlayan ve yaratıcı olmayan işlerden sıkıldım. Sanat yaratmaya geri dönmeye karar verdim ve yapay zekâ destekli sanat yaratımının potansiyeli beni büyüledi. Böylece, her zaman olmayı hayal ettiğim kız olmak için yapay zekâ araçlarının yardımıyla kendimi yeniden yarattım. Mükemmel, sonsuza kadar genç ve günün her dakikasında seksi, akıllı, ama kendi kişiliğime sahip oldum.”

Sika, sanal klonunun gerçek yüzüne ve vücuduna dayandığını iddia ediyor ve onu kendisinin bir parçası olarak tanımlıyor: “O, benim bir parçam. Ve onu seviyorum! Hayranlarım onun benim gibi olduğunu biliyor ve herhangi bir ajans, chatbot yok.”

Sika’nın sanal kopyasının yer aldığı Fanvue’da; kullanıcılar ayda 10,99 dolar karşılığında Sika’nın içeriğini görüntüleyebiliyor ve onunla sohbet edebiliyor.

Trend çığ gibi büyüyor

Adeta bir trend haline geldiğinin kanıtı niteliğinde olan bu haber, yapay zekâ tarafından yaratılan kız arkadaş trendi hızla yayılıyor.

Bu trend sosyal medya mecraları olan, Instagram, TikTok ve Twitter gibi platformlara binlerce sanal karakterin akını ile büyük bir patlama yaşıyor. İnsanlar, tatmin edilmemiş cinsel arzularını karşılamak için sahte ve sanal bağlantılara yönelebiliyor.

Sika gibi fenomenler, sıkça 'Anydream' aracını kullanarak sanal alter-egolarını oluşturuyor. Bu görüntü oluşturma sitesi, istenilen herhangi bir erkek veya kadın karakterin gerçekçi görüntülerini oluşturmak için hem fotoğraf hem de metin yönlendirmelerini kullanıyor.

Model Sika Moon ise, "Bu, yapay zekâ yaratıcı ekonomisi için sadece bir başlangıç" diyerek bu trendi yorumluyor.