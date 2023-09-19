Bu besinler ruh halini iyileştiriyor! İşte kaygıyı azaltacak en iyi yiyecekler.. Kaygılı olduğunuzda doğru yiyecekleri tüketmek stres seviyenizi düşürebilir. Peki kaygıyı azaltan besinler nelerdir? İşte kaygıyı azaltacak en iyi yiyecekler..

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Kaygılı hissettiğimizde yoga ya da meditasyon yapma, komik bir film izleme veya temiz hava alma gibi şeyler yapma eğiliminde oluruz.

Ayrıca pizza veya kek gibi rahatlatıcı yiyecekler de yemek isteyebiliriz. Ancak beslenme uzmanlarına göre kendinizi şımartmak yanlış bir şey olmasa da, bu durum ruh halinizi etkiliyor olabilir.

Stres seviyeniz yükseldiğinde ne yemeniz gerektiğini öğrenmek için kaygıyı hafifletecek en iyi yiyecekleri sizler için derledik.

İşte kaygıyı azaltacak en iyi yiyecekler..

Bitter çikolata

Bitter çikolatanın yüzde 70-85'i magnezyumla dolu olduğundan, bu çikolata isteklerinin aslında bilime dayandığı ortaya çıktı. Bitter çikolata kaygılı hissettiğinizde yiyeceğiniz besinler arasında yer almaktadır.

Chia tohumları

Chia tohumları kaygıyı azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitleri, çinko ve triptofanla bakımından zengindir.

Yaban mersini

Yaban mersini, sağlıklı miktardaki antioksidanlar ve C vitamini sayesinde kaygıyı hafifletebilir.

Avakado

İster kızarmış ekmekte, ister salatada dilimlenmiş, ister guacamole olarak püre haline getirilmiş olsun, avokadolar sağlıklı yağlarla ve ruh halinizi iyileştirici güce sahiptir.

Somon

Uzmanlar somunun stresi ve kaygıyı %20'den fazla azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Yoğurt

Uzmanlar fermente gıdaların yalnızca kan şekeri ve kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda ruh halini düzenlediğini ve dolayısıyla kortizolü düşürdüğünü dile getiriyor.

Yumurta

Yumurta proteininden besin takviyesi alan 45-65 yaş arası kadınların daha az kaygılı olduğunu ve olumsuz uyaranlara yanıt verme olasılıklarının daha düşük olduğunu gösterdi. Yumurtanın aynı zamanda ruh halini yükselten ve stresi azaltan D vitamini açısından da zengin olduğu biliniyor.

Kabak çekirdeği

Kaygıyı azaltmak için şiddetle tavsiye edilen bir diğer tohum ise magnezyumun yanı sıra omega-3, çinko, triptofan da içeren kabak çekirdeğidir.

Zerdeçal

Yemeğinize zerdeçal eklemek, içerdiği kurkumin adı verilen güçlü antioksidan sayesinde diyetinizle kaygıyla baş etmenin basit bir yoludur.