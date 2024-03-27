Bu camileri gören büyüleniyor! İşte, Dünyanın en ihtişamlı 5 camisi… Tarih severlerin ilgi odağı olamaya devam ettiği yapıların başında camiler gelir. Bakanı mimarisiyle büyüleyen öyle yapılar vardır ki kendine defalarca baktırır. İşte Avrupa’da mimarisiyle göreni büyüleyen 5 cami…

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Ülkemizde ibadet alanı olarak kullanılan camiler ihtişamıyla da büyüleyen tarihi yapılardır. Aynı zamanda kültürel bir miras olan camiler görülmeye değer yapılar arasında başta gelir.

Her ne kadar Türkiye’de ihtişamıyla büyüleyen birçok cami bulunsa da farklı ülkelerde bulunanlarıyla da tarih severlerin es geçemeyeceği güzelliklerdir.

Avrupa’da mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken camiler tarih severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Birer kültürel miras olan camiler Avrupalılar için yalnıza ibadet alanları olarak görülmüyor, yüzlerce turistin görmeden geçmek istemeyeceği yapılar arasında yer ediniyor.

İşte, ihtişamıyla büyüleyen 5 cami…

Saint-Petersburg Camii, Rusya

Yapımı 1921 yılında tamamlanan ve döneminin en büyük camisi olan Saint-Petersburg İkinci Dünya Savaşı süresince kapatılmış fakat sonra 1950’de tekrar kullanıma açılmıştır. Şehir merkezinde bulunan cami 5 bin kişilik ibadet alanına sahip.

Lala Mustafa Paşa Camii, Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük iki camisinden biri olan Lala Mustafa Paşa Camii aslında Katolik Katedrali olarak inşa edilmiştir. 1328- 1571 yılları arasında Aziz Nikola Katedrali olarak bilinen yapı Osmanlı İmparatorluğu tarafından camiye dönüştürüldü. Günümüzde hala camii olarak kullanılmakta ve ziyaret edilmektedir. Tek minareli olan camii mimarisiyle de hala dikkat çekmektedir.

Sultan Ahmet Camii, Türkiye

1609-1617 yılları arasında Osmanlı İmparatoru I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’un en fazla turist çeken yerlerinden bir olan Sultan Ahmet Camii Osmanlı mimarisinin en popüler yapılarından biridir. Camii 6 tane minare ve bir tanesi merkezinde bulunmakla birlikte toplam 5 kubbeye sahiptir.

Roma Camii, İtalya

İslam Kültür Merkezi olarak da kullanılan Roma Camii’nin yapımı 1994 yılında tamamlanmıştır. Aynı zamanda 12 bin kişiye ibadet etme imkanı sunmaktadır. Ayrıca özel günlerde de müslümanların önemli uğrak alanlarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.

Ahmet Kadirov Camii, Rusya

Avrupa’nın en büyük camisi olan Ahmet Kadirov Camii Çeçenistan’ın kalbi olarak da bilinmektedir. İçerisinde 30 bin kapasiteli ibadethanesi yer almaktadır. Ayrıca 70 bin kişi misafir edebilecek bir bahçeye sahiptir.