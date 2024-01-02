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Deprem riski, her vatandaşın korkulu rüyası...
Marmara Bölgesi'nde beklenen depreme her seferinde dikkat çeken uzmanlar, yeni bir açıklama daha yaptı.
Türkiye'deki en gergin fay hatları belirlendi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde geliştirilen 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretecek gerginlikteki fayları tespit eden deprem tehlike yazılımı, Türkiye'deki en gergin faylar listesini açıkladı.
İyice gerildi
Buna göre 5 adet fay hattı içerisinden 4'ü Marmara Bölgesi'nden çıktı.
İşte o fay hatları...
Erzincan Yedisu fayı
Bandırma Erdek fayı
Sakarya'daki fay hattı
Gemlik fay hattı
Marmara Denizi fay hattı