Bu faylar ha kırıldı, ha kırılacak! Şimdiden titriyor: Marmara'ya "geliyorum" sinyali... Türkiye'deki en gergin 5 fay hattının 4 tanesinin Marmara'da bulunduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Deprem riski, her vatandaşın korkulu rüyası...

Marmara Bölgesi'nde beklenen depreme her seferinde dikkat çeken uzmanlar, yeni bir açıklama daha yaptı.

Türkiye'deki en gergin fay hatları belirlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde geliştirilen 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretecek gerginlikteki fayları tespit eden deprem tehlike yazılımı, Türkiye'deki en gergin faylar listesini açıkladı.

İyice gerildi

Buna göre 5 adet fay hattı içerisinden 4'ü Marmara Bölgesi'nden çıktı.

İşte o fay hatları...

Erzincan Yedisu fayı

Bandırma Erdek fayı

Sakarya'daki fay hattı

Gemlik fay hattı

Marmara Denizi fay hattı