O işi yaparak aylık 90 bin TL kazanıyor! Günde 4-5 saat çalışıyor… Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Halit Kaya günde 4-5 saat çalışarak 90 bin TL kazıyor. Yaptığı iş merak konusu olan Kaya, bakın ne iş yapıyor…

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Antalya’da Tarım ve Hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren Halit Kaya öyle bir iş yapıyor ki aylık kazancı 90 bin TL oluyor.

Antayla’da ormanlık alanlarda her gün 4-5 saat çalışarak elde ettiği kazancı dile getiren Kaya, mantar sezonun açılmasıyla birlikte kolları sıvıyor.

Günde 3 bin TL…

Orman sahalarında yetişen mantarı toplayarak ev ekonomisine destek oluyor. Topladığı mantarların kilosu 100 TL’den sattığını belirten Kaya, günlük 3 bin TL ile 5 bin TL arasında kazanç elde ediyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, orman köylüsünün mevsimlik geçim kaynaklarından biri olan mantar toplama sezonu hali hazırda devam ediyor. Bölgede kızılca mantarı olarak bilinen ve farklı yerlerde kanlıca, kızılca, çıntar ve kızıl mantar adlarıyla anılan bu mantar çeşidi, köylülere ve yöre halkına ekonomik destek sağlıyor.

4-5 saat çalışarak…

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Kaya, günlük 4-5 saat çalışmayla günlük kazancının 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değiştiğini belirtiyor. Mantar sezonunda sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar ormanda mantar arayan Kaya, “Günlük 30-50 kilo mantar topluyorum. Bölgemizde kızılca mantarı olarak bilinen bu mantarları, müşterilerimize ve köy halkına kilosunu 100 TL’den satıyorum. Günlük 4-5 saat çalışmayla 3 bin TL ile 5 bin TL arasında para kazanıyorum” dedi.

Mantara ilgi yoğun...

Gazipaşa’da kızılca mantarı olarak bilinen mantara halkın yoğun ilgisi olduğunu belirten Kaya, “Bu mantar, diğer mantar çeşitleri arasında en çok bilinen ve en çok tercih edilen mantar. Halkımız bu mantarı hem bulmayı hem de tüketmeyi çok seviyor. Ormandan soframıza gelen bu lezzet, sulu yemek, kavurma, kızartma ve közde bütün olarak pişirilerek tüketilebiliyor. Mantarı hem severek tüketiyoruz, hem de satarak maddi kazanç sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.