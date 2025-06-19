Bu öksürük şurupları geri çağrılıyor: İşte yan etkileri…

Amerika Birleşik Devletleri’nde özellikle çocuklar arasında yaygın olarak kullanılan Little Remedies markasına ait ballı öksürük şurupları, ciddi sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle acilen geri çağrılıyor.

Üretici firma Medtech Products Inc., yaptığı resmi açıklamada, bazı ürünlerinde Bacillus cereus isimli tehlikeli bir bakteri tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililere göre, Bacillus cereus bulaşmış ürünleri tüketen kişilerde özellikle tok karnına alım sonrası 1 ila 6 saat içinde bulantı, kusma ve mide krampları gibi şikâyetler görülebiliyor.

GERİ ÖDEME YAPILACAK

Şirket, bu ürüne sahip olan tüketicileri şurubu derhal kullanmayı bırakmaları ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamaları durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca, geri çağırma kapsamındaki şurupları satın alan tüketicilere geri ödeme yapılacağı da açıklandı.