Bu şehirlerde yaşayanların ömrü uzadıkça uzuyor! İşte, Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 il… TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu iller belirlendi. O şehirlerde yaşayanlar çok şanslı, yaşadıkları yerler ömürlerine ömür katıyor. İşte, Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu o iller…

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Dört bir yanı cennet olarak nitelendiren ülkemizin her şehrinin birbirinden güzel olduğunu bilinir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı.

Yayınlanan listede kadınların ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri bir bir hesaplandı. Buna göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl olurken, kadınlarda ise bu süre ortalama 79.4 yıla ulaştı.

İşte, Türkiye’nin yaşam süresi en uzun olan 10 şehri…

1- TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

2 - MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

3- MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

4- GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

5- GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

6- TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

7- ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

8- RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

9- ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

10- ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4