Bu şehirlerde yaşayanların ömrü uzadıkça uzuyor! İşte, Türkiye’de yaşam süresinin en uzun olduğu 10 il…

Dört bir yanı cennet olarak nitelendiren ülkemizin her şehrinin birbirinden güzel olduğunu bilinir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini yayınladı.
Yayınlanan listede kadınların ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri bir bir hesaplandı. Buna göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yıl olurken, kadınlarda ise bu süre ortalama 79.4 yıla ulaştı.
İşte, Türkiye’nin yaşam süresi en uzun olan 10 şehri…
1- TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
2 - MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
3- MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
4- GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
5- GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
6- TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
7- ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
8- RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
9- ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
10- ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4