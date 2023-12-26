Bu şekilde ödemeyin, kara para ağına düşmeyin... Alışverişinizde ödeme yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Örneğin direkt IBAN'a para gönderiyorsanız, tehlikeli olabilir.

ensonhaber.com

Günümüzde birçok şey gibi alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. Kart kullanımı yaygınlaştı, nakit para dolaşımı azaldı.

Öyle ki, esnaf ve tüccarlarda kart ile ödeme kabul ediyor.

Ancak bazıları yüksek komisyonlar ve uzun geri ödeme süreleri nedeniyle kredi kartını tercih etmiyor. Bu durumda, ödemeyi direkt olarak hesaba atmanızı istiyor.

Aslında bu durum, masum görünse de başınıza dert açabilir.

Uzmanlar, "Kime para gönderdiğinizi iyi bilin. Çünkü hiç beklemediğiniz anda bir suçun parçası olabilirsiniz" diyor.

Suça ortak olmayın

Para gönderdiğiniz kişiyi yakından tanısanız dahi hesaplarında neler döndüğünü bilemezsiniz. Bu durumda, kara paranın iş yerleri üzerinden sisteme dahil edildiği bir ağın içine düşebilirsiniz.

Veya, terör/uyuşturucu iltisaklı hesaplara ödeme yapmanız nedeniyle şüpheli olabilirsiniz.