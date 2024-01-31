Bu sosları kullananlar dikkat! 31 Aralık 2024'te resmen yasaklanıyor!

ensonhaber.com
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünlerin satışına yasak geldi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya çıkarılamayacak.
Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar...