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Bu sosları kullananlar dikkat! 31 Aralık 2024'te resmen yasaklanıyor!

Bu sosları kullananlar dikkat! 31 Aralık 2024'te resmen yasaklanıyor! Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.