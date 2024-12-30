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Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil’i gören tanıyamıyor! Şimdilerde sarışın bir bomba

Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil’i gören tanıyamıyor! Şimdilerde sarışın bir bomba Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Bücür Cadı’da Şehriye rolü ile hafızalara kazınan Sezer Güvenirgil değişimiyle şaşkına çevirdi. Değişimiyle görenleri hayran bırakan Güvenirgil bakın şimdi ne halde.