Bücür Cadı’nın Şehriye’si Sezer Güvenirgil’i gören tanıyamıyor! Şimdilerde sarışın bir bomba

Yayınlandığı dönemde ekranların tozunu attıran yapımları arasında yer alan Bücür Cadı oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin değişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Dizide Şehriye Hanım karakterine hayat veren Sezer Güvenirgil değişimiyle şaşırtan isimlerin başında yer alıyor. Yayınlandığı dönemin en popüler işleri arasında yer alan dizi ile hafızalara kazınan oyuncu uzun yıllar sonra ortaya çıktı.
1999-200 yıllarında televizyon ekranlarında başarılı oyunculuğu ile hafızalarda iz edinmiş olan Güvenrgil’i görenler tanıyamadı.
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Şimdilerde 75 yaşında olan ünlü oyuncu uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Oldukça değiştiği gözlenen ve sarı renk yaptığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Güvenirgil, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor.