Bugün 3 maç TRT Spor'da şifresiz! 9 Mart 2025 şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un 9 Mart 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

9 Mart Pazar

13:30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)

16:00 Gençlerbirliği - Çorum FK (TRT Spor)

20:30 Sakaryaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

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Hüseyin Topuz
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