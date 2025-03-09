Bugün 3 maç TRT Spor'da şifresiz! 9 Mart 2025 şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz
TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 9 Mart 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
9 Mart Pazar
13:30 Yeni Malatyaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)
16:00 Gençlerbirliği - Çorum FK (TRT Spor)
20:30 Sakaryaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)