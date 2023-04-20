Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2023 Perşembe maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
20 Nisan 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 20 Nisan Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
17:00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
20:30 Sivasspor - Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi
22:00 Sevilla - Manchester United
22:00 Sporting CP - Juventus
22:00 Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen
22:00 Roma - Feyenoord
UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:45 AZ Alkmaar - Anderlecht
19:45 Fiorentina - Lech Poznan
22:00 West Ham United - Gent
22:00 Nice - Basel