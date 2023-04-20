Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2023 Perşembe maç programı..

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

20 Nisan 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 20 Nisan Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2023 Pazar maç programı..

Spor Toto Süper Lig

17:00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

20:30 Sivasspor - Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi

22:00 Sevilla - Manchester United

22:00 Sporting CP - Juventus

22:00 Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen

22:00 Roma - Feyenoord

UEFA Avrupa Konferans Ligi

19:45 AZ Alkmaar - Anderlecht

19:45 Fiorentina - Lech Poznan

22:00 West Ham United - Gent

22:00 Nice - Basel