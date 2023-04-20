Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2023 Perşembe maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 20 Nisan 2023 Perşembe gününün maç programı…

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Perşembe günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 20 Nisan 2023 Perşembe günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 20 Nisan Perşembe günü hangi maçlar oynanacak? İşte Avrupa'da bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 17:00 MKE Ankaragücü - Giresunspor 20:30 Sivasspor - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 22:00 Sevilla - Manchester United 22:00 Sporting CP - Juventus 22:00 Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen 22:00 Roma - Feyenoord UEFA Avrupa Konferans Ligi 19:45 AZ Alkmaar - Anderlecht 19:45 Fiorentina - Lech Poznan 22:00 West Ham United - Gent 22:00 Nice - Basel