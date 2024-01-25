Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak 2024 Perşembe maç programı

25 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, Asya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İngiltere FA Cup'ta birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
25 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
14:30 Ürdün - Bahreyn
14:30 Güney Kore - Malezya
17:00 Samsunspor - Kayserispor
18:00 Suudi Arabistan - Tayland
18:00 Kırgızistan - Umman
20:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
20:00 Galatasaray - İstanbulspor
22:45 Bournemouth - Swansea City
23:00 Atletico Madrid - Sevilla