Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak 2024 Perşembe maç programı
ensonhaber.com

25 Ocak 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, Asya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İngiltere FA Cup'ta birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

25 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

14:30 Ürdün - Bahreyn

14:30 Güney Kore - Malezya

17:00 Samsunspor - Kayserispor

18:00 Suudi Arabistan - Tayland

18:00 Kırgızistan - Umman

20:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

20:00 Galatasaray - İstanbulspor

22:45 Bournemouth - Swansea City

23:00 Atletico Madrid - Sevilla