Burası İtalya değil Türkiye! Yüzüne bakılmazdı, şimdi turistler akın ediyor… Daha önce İber Ortaylı’nın Türkiye’nin İtalya’sı olarak nitelendirdiği bu şehir, son dönemde büyük ilgi görmeye başladı. Turistler koşa koşa gidiyor…

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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın dikkat çekici bir benzetmesi, Türkiye'nin tarihi mirasını keşfetmek isteyen turistleri Safranbolu'ya çekmeye devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu tarihi kent, Ortaylı'nın "Türkiye'nin İtalya'sı" benzetmesi sayesinde adeta bir turistik cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Safranbolu'nun muazzam tarihi dokusu ve özgün mimari yapıları, turistleri büyüleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu benzersiz kent, İlber Ortaylı'nın atıfta bulunduğu gibi, adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Şehre turist akını, özellikle Rus turistlerin öncülüğünde hızla artıyor.

Rus turistler akın ediyor

Rus turistler, yılın ilk turist kafilesi olarak Safranbolu'ya akın etti. UNESCO tarafından koruma altına alınan bu tarihi Osmanlı kasabasına gelen 1082 Rus yolcu ve 426 personel, Karabük'ün zengin tarihi ve turistik dokusunu keşfetmek üzere limana demir attı.

Safranbolu'nun taş sokakları arasında adeta Osmanlı'nın izini süren Rus turistler, bu benzersiz şehirde tarihi bir yolculuğa çıkıyorlar.

"Açık hava müzesi" olarak anılan Safranbolu, Osmanlı mimarisinin büyüleyici örneklerini misafirlerine sunuyor.

Karadeniz'in güneyine konumlanan Safranbolu, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfer sunuyor.

Ankara'ya 231 km, Karadeniz'e ise 90 km mesafede bulunan bu şirin kasaba, tarih tutkunları ve doğa severler için ideal bir destinasyon olarak öne çıkıyor.