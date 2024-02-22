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Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 22 Şubat BUSKİ su kesinti listesi

Bursa’da uzun süreli su kesintisi: O semtlerde oturanlar dikkat! İşte 22 Şubat BUSKİ su kesinti listesi BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 22 Şubat 2024 Perşembe su kesintisi ve arıza sorgulama…