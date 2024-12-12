Burskoop sonuçları açıklandı mı? Burskoop sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?

Haber Merkezi

Lise ve üniversite öğrencilerine burs hizmeti veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı burs başvurularını 14 Ekim tarihinde sonlandırmıştı.

Öğrenci başına meslek liseleri için toplam 9000 TL, üniversiteler için ise toplam 18000 TL burs desteği için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Burs sonuçlarının açıklanma tarihini ve ilk ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini araştıran öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, Burskoop sonuçları ne zaman açıklanacak? Burskoop sonuçları nerden açıklanacak?

BURSKOOP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burskoop sonuçları 11 Aralık tarihinde açıklandı. Sonuçlar ise kişisel BURSKOOP hesaplarından erişime açıldı.

BURSKOOP ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde ödemeler yılda 3 kez (ARALIK-MART-HAZİRAN) yapılacak.