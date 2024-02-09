Burundan birkaç fırt çekin, çileyi bitirin... Alerjisi tutan, tutunca bırakmayanlar toplanın! Burnunuzdan sirkeli su çekmek, inanılmaz faydalar sağlıyor.

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Sirke mutfakta, temizlikte, sağlıkta başrollerde...

Elma ve üzüm sirkesini sağlık problemlerinde kullananlar, şifayı buluyor.

Sirkeli su içmek en popüler yöntem olsa da, soruna göre tüketim yolu değişebiliyor.

Özellikle alerjisi olanlar sirkeyi burundan çekiyor.

1 fincan suya birkaç kaşık sirke ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Sprey şişeye koyarak daha pratik şekilde uygulayabilirsiniz.

Bakın burnunuzdan sirkeli su çekmek ne işlere yarıyor...

Alerjinin şifası

Burundan sirkeli su çekme işlemi, genellikle burun tıkanıklığı, alerjik rinit veya sinüzit gibi durumlarla ilişkilendirilen semptomları hafifletmek için kullanılan bir ev tedavisidir.

Sirke, antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahiptir ve burun tıkanıklığını azaltabilir, burun içindeki mukusu inceltebilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir.