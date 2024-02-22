Büyük balık seven koşsun! İnanılmaz indirim: Çipura 209, levrek 199 TL! Balık sevenler, taze ve uygun fiyatlısını tüketmek için market market geziyor. Bir indirim haberi de o marketten geldi. Çipuranın kilosunu gören stok yapmak için koşa koşa gidiyor.

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Hem lezzetli hem de sağlık deposu bir balık olan çipura, indirime girdi.

600-800 gramlık çipuranın fiyatı CarrefourSA markette düştü.

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan CarrefourSA, balık ürünlerinde müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor.

Bugün itibariyle Omega yağ asitleri bakımından zengin olan ve özellikle hafızayı güçlendirdiği bilinen balıklarda ciddi indirimler başladı.

CarrefourSA marketlerindeki bu balık indirimleri, alışveriş listelerini yenileyerek sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için büyük bir fırsat.

Duyanlar buzluğunda yer açıp koşa koşa gidiyor.

Balıkta dev indirim

Sağlık uzmanları, gelişim çağındaki bireyler için haftada en az 2 kez, yetişkinler içinse haftada en az 1 kez balık tüketmeyi öneriyor.

CarrefourSA, bu öneriyi dikkate alarak çipura ve levrek gibi sevilen balık türlerine yönelik büyük indirimlerle müşterilerine yüzde 30'a varan fiyat avantajları sunuyor.

İşte çipura fırsatı...