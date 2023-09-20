Buzluğa kabartma tozu koyun ve arkanıza yaslanın... Buzluk kısmına koyacağınız kabartma tozu bakın ne işe yarıyor! Duyan, duymayana söylüyor...İşte inanılmaz etkisi!

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Buzdolabının saklama bölmesi olarak kullanılan buzluk, meyveden sebzeye, baklagillerden et ürünlerinde her şekilde değerlendirilir.

Doğal olarak birçok farklı gıdanın bekletildiği derin dondurucu kısmı, koku yapmaya da müsaittir.

Yiyeceklerin kokusu birbirine karışabilir, daha kötüsü açar açmaz burnunuzu çürüten bir don kokusu gelebilir.

Buzdolabının buzluk kokusunu önlemek, kolay da sayılmaz. Ancak püf noktalarını bilenler, hemen kurtuluyor.

Öncelikle saklayacağınız gıdaları düzgün bir şekilde yerleştirin. Gerisini ise açıklıyoruz;

Kabartma tozundan faydalanın

Kabartma tozu, derin dondurucu ve/veya buzdolabı içerisinde ortaya çıkan kokuyu gideriyor.

Geniş bir tabak veya tepsiye kabartma tozunu dökün, birkaç gün boyunca dolapta tutun. Buzdolabı kokusu gidene kadar bu işlemi uygulayın. Buzdolabınızdaki kokunun gittiğini fark edeceksiniz.