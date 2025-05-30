Buzluk karlanıyorsa dikkat: Bu yöntemle yerleştirin...

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Kurban Bayramı yaklaşıyor, evde hazırlıklar başladı bile.

Bu dönemde buzluğun temizliği de çok önemli, çünkü hem hijyen için hem de buzluğun daha iyi çalışması için düzenli bakım şart.

Ama bazen buzlukta istemediğimiz buzlanmalar, kar tutmalar oluyor, bu da işimizi zorlaştırıyor.

Bu durumu engellemek aslında çok basit! İşte yapmanız gereken ipucu...

BOŞLUK BIRAKIN

Buzdolabının içine soğuk hava eşit bir şekilde dağılmazsa, arka duvarında karlanma ve buzlanma oluşabilir. Bunu önlemek için, buzdolabının iç duvarlarıyla yiyecekler arasında dört parmak boşluk bırakılmalıdır.

Buzdolabı içine sıcak yiyecek koymamalısınız.

Ayrıca buzdolabının ön kısmında ya da içinde dijital ekran varsa oda bölmesi +4, dondurucu bölmesi -18 ayarlanmalıdır.