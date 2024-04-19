Çamaşır makinesine 1 kaşık ekleyin, hem elektrikten hem de deterjandan tasarruf edin… Çamaşır makinesinde tasarruf etmemizi sağlayacak birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin başında ise sadece 1 kaşık eklediğinizde bir taşla iki kuş vuracağınız tasarruf yöntemi geliyor. İşte, o mucize yöntem…

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Elektrik faturalarının kabarık gelmesinin başlıca nedenleri arasında çamaşır makineleri geliyor. Elektrik faturalarının kabarmasına neden olan makinelerde tasarruf etmek için farklı yöntemler uygulanabiliyor.

Ancak hem çamaşırlarınızı tertemiz yapacak hem de faturadan tasarruf ettirecek öyle bir yöntem var ki bir kaşıkla mucizeler yaratıyor.

Ekleyeceğiniz 1 kaşıkla elektrik hem elektrik faturasından hem de deterjandan tasarruf edeceksiniz.

Deterjan haznesine 1 kaşık ekleyin…

Çamaşır makinesinden yana tasarruf etmek istiyorsanız deterjan haznesine atacağınız karbonat, deterjanın etkinliğini artırarak daha az deterjan kullanmanızı sağlayacak.

Ayrıca karbonat deterjanın temizleme gücünü artırarak normalden daha kısa bir sürede daha az su kullanarak etkili bir şekilde temizlemesine yardımcı olacağından elektrikten de tasarruf etmenizi sağlayacak.