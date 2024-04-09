Çamaşır makinesine ondan koyun, çamaşırlarınızda ütü derdine son verin… Çamaşır makinesinden çıkarttıktan sonra belki de en çok kırışan ürün nevresimlerdir. Kıyafetlere göre nevresim ütülemek daha fazla uğraş gerektirir. Ancak çamaşır makinesinin deterjan gözüne ekleyeceğiniz onunla birlikte nevresimleriniz adeta ütülü gibi çıkacak. İşte, detaylar…

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Hepimizin sağlıklı bir uyku çekmesi için ilk adım temiz nevresimlerde yatmakla başlar. Nevresimler yıkandıktan sonra diğer çamaşırlara nazaran daha fazla kırıştığından ütüleme gerektirir.

Sırf bu ütüleme çilesi sebebiyle çoğu kişi ütü yapmadan kırışıklık içerisinde kullanmayı tercih eder.

Ancak siz her ne olursa olsun kırışık nevresimlerde yatmak istemiyor ama ütü de kabus oluyorsa bu yöntemi uygulayarak makineden jilet gibi çıkan nevresimlere sahip olabilirsiniz.

Deterjan gözüne ondan ekleyin…

The Sun’da yer alan habere göre, paylaştığı pratik bilgiler ile tanınan Rebecca Swain nevresimleri ütülemek için zaman harcamanıza gerek kalmayacak o yöntemi açıkladı.

Rebecca’nın açıkladığı pratik bilgiye göre çamaşır makinenizin deterjan bölümüne ekleyeceğiniz kabartma tozu nevresimlerin hem daha yumuşak olmasını sağlayacak hem de kırışıklıklardan eser bırakmayacak.

Bu pratik yöntemi uygulamak için ise, normal yıkama programınızda, her zamanki deterjanınızla birlikte çamaşır makinenize yaklaşık 60 gram kabartma tozu ekleyerek ütü derdine son verecek ve jilet gibi çıkan çarşaflara bir daha ütü sürmeyeceksiniz.