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Canan Karatay uyardı: Zeytini böyle tüketen, kısır kalabilir

Canan Karatay uyardı: Zeytini böyle tüketen, kısır kalabilir Sağlık alanında yaptığı açıklamalarla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez zeytinle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Karatay, zeytinin yanlış tüketiminin kısırlığa yol açabileceğini belirtti. Siz siz olun, zeytini asla böyle tüketmeyin!