Canan Karatay’dan tiryakilere sigara bıraktıracak formül! 1 kaşığı yeterli... Verdiği etkili tariflerle bilinen Canan Karatay, bu sefer tiryakiler için formülünü paylaştı. İşte, 1 kaşığı ile kırk yıllık tiryakilere paket attıracak o yöntemi…

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Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle tanınan Canan Karatay bu sefer tüm ezberleri bozarak tiryakiler için tavsiyelerde bulundu.

Sigarayı bırakmak isteyen birçok kişi için Karatay’ın verdiği bu formülün 1 kaşığı bile paket arttırıyor. İşte, sigaradan tiksindiren o yöntem…

Her evde var…

Hemen her evde bulunan kaya tuzu sigara bırakmada da oldukça etkili. Sağlık açısından birçok avantajı olan kaya tuzu, normal sofra tuzundan ayrı bir yapıya sahiptir.

Yüzde 30-35 oranında tuz ve yüzde 80 oranında mineral içeren bu özel tuz, vücuda katkı maddesi olmadan girmesi gereken önemli bir elementtir. Kaya tuzunun en önemli faydalarından biri, vücuttaki metalleri uzaklaştırma kapasitesidir.

Ayrıca, kaya tuzu tüketildiğinde ağızdaki bozuk tat hissini giderdiği bilinmektedir. Karatay kaya tuzunun bu özelliğiyle, sigara bırakma veya olumsuz alışkanlıkları sıfırlama süreçlerinde kullanıcılar için etkili bir yöntem olarak kullanılabileceğini aktardı.

1 tatlı kaşığı kaya tuzu…

Karatay bir tatlı kaşığı kaya tuzunun sigara bırakmakta etkili olduğunu belirtti.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin tek yapması gereken ise bir tatlı kaşığı kaya tuzunu emmek.