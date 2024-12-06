Çay diye zehir içirmişler! O çay markaları ifşalandı…

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaya başlayan “Taklit ve tağşiş” listesine yenileri eklenmeye devam ediyor.

Sıkı denetimler devam ederken ürettikleri ürünlerin içine insan sağlığına zararlı ve yasaklı maddeler koyan markalar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sık sık güncellenen listeye son olarak eklenen çay markaları şaşırttı. Türk kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan çaya hile yatan firmalar meğer çay diye zehir içirmişler.

ÇAYA HİLE KATAN FİRMALAR İFŞALANDI!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde güncellenen taklit ve tağşiş listesine 4 çay markası daha eklendi. Söz konusu olan markaların çaylarda gıda boyası ve yabancı maddeler kullandığı belirtildi.

İşte, bakanlığın açıkladığı listede yer alan çay markaları:

Özakçay Karasevda - Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay - Siyah Çay

Fatih Gold - Siyah Çay

Winmey - Demlik Süzen Poşet Siyah Çay