Ceketlerin omuzunda yer alan düğmeler bakın ne işe yarıyormuş…

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Dolabınızda bulunan birçok ceket ve kabanların omuzlarında yer alan düğmeleri fark etmenize rağmen ne işe yaradıkları hakkında herhangi bir fikriniz olmayabilir.

Bu düğmelerin yapılış amacı her ne kadar pek çok kişi tarafından aksesuar olarak nitelendiriyor olsa da gerçek bundan oldukça farklıymış.

Üreticiler tarafından tam omuz kısımlarına yerleştirilen bu düğmeler meğer oldukça mantıklı bir amaç nedeniyle yapılmış. İşte, ceket omuzlarında yer alan o düğmelerin asıl amacı…

NEDENİ KİMSENİN AKLININ UCUNDAN GEÇMİYOR

Ceket veya kabanların omuzlarına yapılan düğmeler aksesuar olmasının dışında oldukça pratik bir amaca da hizmet ediyormuş.

Hemen her kadının kullandığı omuz çantaları için düşünülen bu ayrıntı duyanı şaşkına çeviriyor. Zevk ve ihtiyaca göre en küçüğünden en büyüğüne kadar farklı boyutlarda taşınan bu çantalar çoğu zaman, yürürken ya da günlük aktiviteler yaparken çantanın omuzdan kayması gibi rahatsız edici bir durumla karşılaşılmasına neden olurken o dekoratif olarak görülen düğmeler tam bu noktada devreye giriyor.

Tam omuz kısmında yer alan bu düğmeyi açarak çantayı o noktaya yerleştirerek düğmeyi kapatmanız çantanızın omzunuzdan kaymasını önlemek için yapılan küçük ancak kullanım amacı oldukça pratik olan detaylar arasında yer alıyormuş.