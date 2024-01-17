Celal Şengör'ün korkutan öngörüsü! Kıtalar değişecek, Türkiye o ülke ile birleşecek... Yer bilimci Celal Şengör, kıtaların değişmesinden etkilenecek olan Türkiye'nin yeni bir komşu ülkesi olacağına dikkat çekti.

ensonhaber.com

Youtube'da katıldığı HT Bilim Tarih Felsefe kanalında Fatih Altaylı ile söyleşen Celal Şengör, yeni kıta oluşumlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaçışın olmadığını ve dünyanın her yerinde kıtaların değişeceğini belirten Şengör, yeni bir Pangea oluşacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Yaşanacak kıta değişimleriyle birlikte 'Avrupa'nın parçalanacağını ve Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' dile getiren Şengör, Amerika ve Asya'nın da 'büyük ihtimalle' çarpışacağını belirtti

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Türkiye'nin yeni komşusu

Celal Şengör'e göre, Yeni Pangea'dan en çok Türkiye etkilenecek.

10 milyon sonra öngörülen değişim sonucu Türkiye ile Libya birleşek.

Celal Şengör, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz. Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Ve yavaş yavaş Doğu Akdeniz kapanıyor."