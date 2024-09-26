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Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Mezar taşındaki ilginç detay...

Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Mezar taşındaki ilginç detay... Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin talep kabul edildi. Bu kapsamda, mezarın nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? İşte yanıtı...