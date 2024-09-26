Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede, hangi mezarlıkta? Mezar taşındaki ilginç detay...

3 Mart 2009 tarihinde henüz 17 yaşında olan Münevver Karabulut, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından testere ile parçalanarak öldürüldü.
Cesedinin parçaları bir bavula konularak ayrı ayrı yerlere bırakılan Karabulut, milyonların yüreğini dağladı.
17 Eylül 2009'da İstanbul'da teslim olan Garipoğlu, en üst sınır olan 24 yıl hapis cezası aldı.
10 Ekim 2014'te Silivri’deki 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nden Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği haberi geldi.
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu sorusu zaman zaman medyanın gündeminde yer aldı.
Son dakika olarak Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin ailenin başvurusu kabul edildi.
Peki, Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Hangi mezarlıkta? İşte detaylar...
CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI
Katil Cem Garipoğlu, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda aile kabristanına gömüldü.
Garipoğlu'nun mezar taşına ismi yazılmadı.