Çiftçilere 59 milyon TL’lik destek! Ödemeler başlıyor… Çiftçilere müjde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Binlerce çiftçiye 59 milyon TL tutarında ödeme yapılmasına karar verildi. İşte çiftçi destek ödemelerine ilişkin tüm detaylar…

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Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılı kapsamında Elbistan’da bulunan çiftçilere destek verileceğini duyurdu. Elbistan’da hububat, baklagil, tane mısır fark ödemesi çerçevesinde 1502 üretici ve işletmeye 59 milyon TL ödeme yaacak.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, 2023 yılı çalışmalarının Bakanlık tarafından hali hazırda devam ettiğini belirtti.

Elbistan'da çiftçiye tam destek

İsmail Çitil yaptığı açıklamada, Elbistanlı çiftçiler açısından mazot ve gübre yardımının yanı sıra üreticileri güçlenmesi için hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemeleri oluşturulduğunu belirtirken, çalışmaların ilçe genelinde 1502 üretici ve İşletmeyi kapsadığını aktardı. İşletmeler kapsamında üreticileri ödenecek destek miktarının rekor seviyeye ulaştığını belirten Çitil, icmallerin Bakanlığın ilgili birimlerine gönderildiğini vurguladı.

Ödemeler ilerleyen günlerde yapılacak…

Çitil, Elbistan’lı çiftçilere toplamda 59 milyon 37 bin TL’lik destek ödemelerinin ilerleyen günlerde çiftçilerin banka hesaplarına yapılacağı belirterek açıklamasına şu şekilde devam etti:

“2023 üretim yılı hububat baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği rakamlarımız netlik kazandı. Bu üretim sezonu için 59 milyon 37 bin liralık bir destek oluştu. İcmalleri Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderdik. Ödemelerin de kısa süre içinde başlamasını bekliyoruz.” sözlerini dile getirdi.