Çiftçilere müjde! Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar? Üretimin devamlılığında büyük bir önem taşıyan mazot ve gübre için destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki haziran ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? Ne kadar yatıyor?

Tarımsal destek ödemelerinin yapılacağı banka hesapları, çiftçiler tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Bu destek ödemeleri, çiftçilerin en çok beklediği destek ödemeleri arasında yer alıyor. Mazot ve gübre, üretimin devamının sağlanması için büyük bir ölücüde katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 75 milyon 826 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin yatırılacağını duyurdu.

Yapılan duyurunun ardından çiftçiler arama motorlarında “Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından "75 milyon 826 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor" duyurusu yapıldı.

Mazot ve gübre desteği ne kadar?

Twitter yapılan paylaşıma göre hayvan hastalıkları tazminatında 50 milyon 646 bin 602 lira, hububat-baklagil dane mısırda 10 milyon 779 bin 586 lira, yağlı tohum bitkilerde 12 milyon 172 bin 545 lira, toprak analizinde 1 milyon 33 bin 480 lira, anaç koyun keçide 686 bin 300 lira ve mazot gübrede 507 bin 487 lira olarak belirlendi.