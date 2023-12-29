CİMER doğum saati öğrenme: Ücretsiz girin, hemen öğrenin Genellikle astroloji için merak konusu olan doğum saati, CİMER aracılığıyla net olarak öğrenilebiliyor.

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CİMER, vatandaşlara birçok konuda hizmet vermeye devam ediyor.

Son günlerin en çok sorulan sorusu ise "doğum saati" oldu.

Astroloji ile ilgilenenler haritalarına baktırmak için doğum saatine ihtiyaç duyuyor. Aile bireylerinin net olamadıkları durumda ise iş CİMER'e düşüyor.

Peki, Doğum saati nasıl öğrenilir? CİMER'den doğum saati nasıl öğrenilir? İşte detayı...

Doğum saati öğrenmek için:

e-devlet veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi resmi internet sitesinde CİMER'e girin.

Giriş sayfasında gerekli bilgileri doldurun.

"Bilgi Edinme Sayfası"na giriş yapın.

Bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girenler CİMER’den doğum saatini öğrenebiliyor.