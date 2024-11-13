Civcivli IQ Testi: Yavru olanı gördünüz mü? Sadece keskin zekalıların işi...

Yağmur Dinç

Resimli bulmacaların beyin fonksiyonlarını geliştirdiği ve hatta zeka seviyelerini ortaya çıkardığı biliniyor!

Yapılan araştırmalar, kısa sürede gizli nesneleri tespit etmede başarılı olan kişilerin, ayrıntılara daha fazla dikkat eden ve keskin bilişsel yeteneklere sahip olduklarını gösteriyor.

Bu meydan okumada, kalabalık bir sahnede iyi saklanmış minik bir civcivi bulmak için sadece 5 saniyeniz var.

Bakalım zamana meydan okuyup algı yeteneğinizi kanıtlayabilecek misiniz?

Resim: Dudolf

Resme iyi bakın. Bu sıradan görünen sahnede, bir civciv saklanıyor ve çevresiyle bütünleşiyor.

Bunu fark etmek için sadece 5 saniyeniz var, bu yüzden her an önemli!

Uzmanlar, görsel bulmacalarda başarılı olan kişilerin genellikle yüksek IQ, hızlı düşünme ve gelişmiş gözlem yeteneklerine sahip olduklarını söylüyor.

Zamanla yarışabilen az sayıdaki kişiden biri misiniz?

Eğer civcivi 5 saniye veya daha kısa bir sürede tespit edebiliyorsanız, kendinizi keskin zekalı görsel bir dedektif olarak düşünebilirsiniz.

Hala civciv arayanlar için endişelenmeyin. Cevabı aşağıda görün.