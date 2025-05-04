Clio'dan ucuz SUV otomobil: Ayda 20.000 TL taksitle...

Haber Merkezi

Otomobil piyasasında dikkat çeken markalardan MG, Mayıs 2025 fiyat listesini resmen açıkladı.

Hem elektrikli hem hibrit hem de benzinli motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden MG, “her bütçeye uygun seçenek bizde” mesajı veriyor.

Yeni fiyat listesine göre MG ZS, 1 milyon 390 bin TL'den, elektrikli modeli MG4 ise 1 milyon 379 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Elektrikli ZS EV ve MG4 modelleri, çevreci sürüşü tercih edenler için ideal bir seçenek sunarken, hibrit E-HS ve benzinli HS modelleri ise geleneksel performanstan vazgeçemeyenler için sahneye çıkıyor.

Lüks ve teknoloji isteyenler içinse Marvel R, üst segment özellikleriyle vitrine çıkıyor. Tüm bu modellerin yanında MG, otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip bir finansman desteği de sunuyor.

250.000 TL’ye kadar 12 ay sıfır faizkampanyasıyla araç almak artık daha kolay hale geliyor.

MG MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 2025

MG ZS Comfort 1.0T AT Benzin: 1.399.000 TL

MG ZS Luxury Plus 1.0T AT Benzin: 1.590.000 TL

MG ZS EV Luxury Elektrikli: 1.699.000 TL

MG HS Benzinli: 2.369.000 TL

MG4 Electric Comfort: 1.379.000 TL

MG4 Electric Luxury: 1.579.000 TL

MG4 XPOWER Elektrik: 2.150.000 TL

MG Marvel R Performance: 3.499.000 TL