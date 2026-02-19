Çocukların tuttuğu "tekne orucu"nun hikayesi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle çocuklu ailelerde sıkça duyulan kavramlardan biri de "tekne orucu" oluyor.

Oruç tutmaya heves eden ancak yaşları gereği tam gün aç kalmaları uygun görülmeyen çocuklara, büyükleri tarafından "Sen tekne orucu tut" denilmesi bu geleneği yeniden gündeme taşıyor.

Tekne orucu, çocukları Ramazan’a alıştırmak amacıyla uygulanan kültürel bir gelenek olarak biliniyor.

Genellikle günün yarısına kadar tutulan, öğle vakti ya da ikindiye doğru bozulan bu oruç, çocukların ibadete ısınmasını sağlamak için teşvik edici bir yöntem.

Peki, tekne orucu nedir, gerçekten dini bir dayanağı var mı ve bu isim nereden geliyor? İşte, hikayesi...

TEKNE ORUCU NEDİR

Rivayete göre Osmanlı döneminde çocuklar yarım gün oruç tuttuktan sonra evlerde bulunan büyük hamur teknelerinin içine alınır, burada dinlendirilir ve kendilerine yemek verilirdi.

Oruçlarını tam gün sürdürmedikleri için bu uygulama halk arasında “tekne orucu” olarak anılmaya başlanmıştı.

Zamanla bu ifade yerleşmiş ve çocukların yarım gün tuttuğu orucun adı olarak günümüze kadar gelmiştir.