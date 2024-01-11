Çok faziletli: Üç aylarda pazartesi ve perşembe oruç tutulur mu, sevabı nedir? Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mübarek Üç Aylar'a girmiş bulunmaktayız. Oruç ayı Ramazan'a kadar Müslümanlar "pazartesi ve perşembe" oruç tutmaya niyetleniyor. Peki, pazartesi ve perşembe oruç tutulur mu, sevabı nedir?

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Mübarek Üç Aylar'a adım atan İslam alemi, Regaip Kandili ile karşılıyor.

Recep, Şaban ve Ramazan'ı eda edecek olan Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirerek Allah'a daha da yakınlaşacak.

Üç aylarda Ramazan gelmeden oruç tutmaya başlayanlar, doğru olup olmadığını araştırıyor.

Özellikle pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmanın fazileti merak ediliyor.

Peki, pazartesi ve perşembeleri oruç tutulur mu, sevap mıdır? İşte gönüllü oruca dair bilgiler...

Pazartesi-perşembe oruç tutmak

Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak, İslam'da yaygın olarak uygulanan gönüllü oruçlardan biridir. Bu günlerde oruç tutmak, peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) uygulamalarına dayanmaktadır.

Sevap kazanmak, günahları affettirmek ve Peygamber'in sünnetini takip etmek amacıyla tutulabilir.

Hadislerde, Peygamber'in Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tuttuğu belirtilmiştir. Bu oruçların birçok faydası olduğuna inanılır, ancak zorunlu değildir ve kişinin kendi tercihine bağlıdır.

Fazileti

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu:

"O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür." (Müslim, Sıyâm 197, 198)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Pazartesi ve perşembe günleri ameller (Allah'a) arz olunur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim." (Tirmizî,)