Cuma vakitleri: 18 Temmuz 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

İslam alemi, mübarek cuma gününe bir kez daha erişmenin manevi huzurunu yaşıyor.

Cuma günleri, Müslümanlar için haftalık bir bayram niteliği taşıyor.

Bu anlamlı gün vesilesiyle vatandaşlar da cuma namazı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özellikle öğle saatlerine yaklaşırken, "18 Temmuz 2025 Cuma namazı saat kaçta?", "Öğle ezanı ne zaman okunacak?", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri" gibi sorular internet aramalarında üst sıralarda yer alıyor.

Namazlarını vaktinde kılmak isteyen milyonlarca kişi, yaşadıkları şehirlerdeki cuma ezanı saatlerini merak ediyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için 18 Temmuz 2025 Cuma namazı vakitlerini resmi internet sitesinden paylaştı.

Her şehirde farklılık gösteren ezan saatleri, vatandaşların namaza hazırlıklarını vakitlice yapabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

18 TEMMUZ 2025 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul cuma saati

Ankara cuma saati

İzmir cuma saati

Diyanet ezan vakitleri ekranı