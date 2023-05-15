Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller belli oldu! İşte o iller.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller merak uyandırdı. İşte 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en fazla oy veren o iller..

Milyonlarca seçmen dün sandığa giderek oylarını kullandı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerinin belirleneceği seçime katılım üst seviyede oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın yarıştığı seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kemal Kılıçdaroğlu %44.79 ve Sinan Oğan ise %5.26 oy aldı. Yurt dışı oylarının sayılmasının ardından seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı belli olacak. Seçimin tamamlanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı illeri araştırmaya başladı. Her seçim dönemi il il seçim sonuçlarının yakından takip edildiği biliniyor. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla oyu aldığı iller neresi? İşte yanıtı.. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla oy aldığı iller; Bayburt - %78.86

Gümüşhane - %74.42

Rize - %72.81

Çankırı - %72.14

Kahramanmaraş - %71.88

Aksaray - %71.53

Erzurum - %68.59

Malatya - %69.41

Sivas - % 69.40

Konya - %68.94

Düzce - % 68.6