Şansı pes dedirtti! 4 dolara aldı, 107 bin dolara sattı... İkinci el dükkanına giden kadının satın aldığı vazo, adeta servet değerinde çıktı.

ensonhaber.com

ABD'nin Virginia eyaletinde herkesin imrendiği bir olay yaşandı.

Jessica Vincent isimli kadın, ikinci el mağazasından 3.99 dolara vazo satın aldı.

Satın aldığı vazonun altına "M" harfinin kazındığını gören Vincent, vazoyu internette araştırdı.

Vazonun altından bulunan "M" harfinin, Venedik yakınlarında cam işçiliğiyle bilinen İtalyan adası Murano'yu temsil ettiğini düşünen Vincent, bir müzayede eviyle iletişime geçti.

Rekor fiyat

Ürünün, İtalyan mimar Carlo Scarpa'nın 1940'lı yıllarda yaptığı "Pennellate" serisinin bir parçası olduğu belirlendi.

Vazo, Avrupa'da bir sanat koleksiyoncusuna 107 bin 100 dolara satıldı.