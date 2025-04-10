Dev market zinciri patatesleri raflardan çekiyor: İşte sebebi

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İngiltere’de faaliyet gösteren dev süpermarket zinciri Aldi, raflarda bulunan popüler hazır gıda ürünlerinden biri olan Inspired Cuisine Baby Potatoes with Herbs and Butter’ı acilen geri çağırdı.

Ürünün içeriğinde etikette belirtilmeyen süt bileşenleri tespit edildi.

Aldi, özellikle süt alerjisi veya laktoz intoleransı olan bireyler için ciddi sağlık riskleri taşıyabilecek bu durum karşısında hızlıca harekete geçti.

İngiltere genelindeki tüm mağazalardan bu ürünleri toplatma kararı alan market zinciri, Gıda Standartları Ajansı’nın (FSA) da desteğiyle resmi alerji uyarısı yayınladı.

IADESİ İSTENDİ

Bu ürünü satın aldıysanız ve süt veya süt bileşenlerine karşı alerjiniz veya intoleransınız varsa, yemeyin. Bunun yerine, tam bir geri ödeme için ürünü satın aldığınız mağazaya iade edin." ifadeleri yer aldı.