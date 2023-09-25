Devlet 30 bini hibe ediyor! Duyan koyunu keçiyi sıraya dizdi... 30 bin liraya çıkarılan sürü yöneticisi yani çobanlık desteğinden kimlerin nasıl faydalanacağını belli oldu.

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Devletimiz tarafından küçükbaş ve büyükbaş hayvan sektöründe çalışan ve hizmet veren sürü yöneticilerine yani çobanlara destek ödemesi yapılmaktadır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürü sahipleri maddi destek sayesinde işlerini yürütüyor.

Hayvan sahibi, hayvanlara bakmak için sertifikalı bir çoban tuttuğunda, devletten sürü yöneticisi desteğinden yararlanabiliyor.

Sürü yönetici desteği 2023 hakkında detaylar belli oldu. Vatandaşlar, çobanlık desteği şartları ve ücretini araştırıyor.

Peki, çobanlık desteği ne kadar? Çobanlık desteği nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

Çobanlık desteği nasıl alınır?

Çiftçi tarafından bağlı bulunduğu il veya ilçe Tarım ve Hayvancılık müdürlüğüne başvurması gerekir.

Başvurular genellikle Aralık ayının başında başlıyor.

Çobanlık desteği şartları 2023

Çobanlık desteğinin 3 şartı vardır:

Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.

Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimini tamamlamış ve sertifikasını almış olması şarttır.

Aralıksız en az 5 ay çobanlık sigortasının yatmış olması gereklidir.

Çobanlık desteği ücreti 2023

2023 yılı tarımsal destekleri belli olurken, sürü yöneticisi yani çobanlık desteği de 30 bin liraya çıkarıldı.