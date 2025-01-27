Devlet'ten 18 aylık yardım! Başvuran 8 bin TL alıyor...

Yağmur Dinç

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yenilenen vatandaşlara, devlet tarafından kira desteği ödeniyor.

Kira yardımları riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en çok 48 ay sağlanıyor.

İl il kentsel dönüşüm kira desteği aylık tutarları, 2025 Ocak ayı ile araştırılıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer şehirlerde kira destek oranları 2025 zammı ile birlikte güncellendi.

KENTRSEL DÖNÜŞÜM KİRA DESTEĞİ 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira desteğinde 2025 tarifesini geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Bakan Kurum, "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

BAŞVURU DETAYLARI

Kentsel dönüşüm kira yardımından faydalanabilmeniz için binanızın riskli yapı grubunda olduğu için yeniden yapılıyor olması gerekiyor.

Binanız için ilgili kurumdan riskli bina raporu aldıysanız ve yaşadığınız bölgede kentsel dönüşüm uygulanıyorsa, binanızın yeniden yapılması durumunda kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm kira yardımı için hak sahipleri gerekli belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirsiniz.