Diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu? İşte yanıtı... Diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

ensonhaber.com

Ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde orucu bozan durumlar hakkında aramalar hız kazandı.

Bilindiği üzere belirli durumlar orucun bozulmasına neden olabilir ve bu durumlar, oruç tutan bireylerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardan biridir.

Oruç ibadeti hakkında merak ettiklerini internette araştıran vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yöneltiyorlar.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında "Diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu?" sorusu bulunuyor.

Vatandaşlar bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorarak yanıt aradı.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Diyaliz uygulamalarında oruç bozulur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Böbrek yetmezliği hastalarına uygulanan diyaliz; periton diyalizi, hemodiyaliz olmak üzere iki çeşittir. Periton diyalizi, karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon aracılığı ile hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin sağlanması işlemidir.

Hemodiyaliz ise kanın vücut dışında bir makine yardımı ile temizlenip vücuda geri verilmesi işlemidir. Kan bir iğne aracılığı ile hastanın kolundan alınır. Hemodiyaliz makinası, diyalizör denen bir filtreden kanı sürekli geçirerek zararlı maddeleri ve fazla suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan ikinci bir iğne ile hastanın damarına geri verilir.

Bu işlem yapılırken bazen, gıda içerikli sıvı verilmesi gerekmektedir. Buna göre hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Diğer diyaliz çeşitlerinde ise vücuda gıda içerikli sıvı verildiği için oruç bozulur