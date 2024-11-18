Doğalgaz nasıl yazılır? Doğalgaz bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?

Hüseyin Topuz
Bazı kelimelerin doğru yazılışı sık sık karıştırılmaktadır. Vatandaşlar bu tip durumlarda Türk Dil Kurumu'nun sitesinden kelimelerin doğru yazılışlarını araştırıyor.
Yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Doğalgaz' kelimesinin doğru yazılışı internette araştırılıyor.
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgilere göre 'Doğalgaz' kelimesinin nasıl yazıldığını sizler için derledik.
Peki, 'Doğalgaz' kelimesinin doğru yazılışı nasıl olmalıdır. Doğalgaz bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı? İşte yanıtı...
Doğalgaz nasıl yazılır?
TDK'ya göre doğal gaz kelimesinin doğru yazılışı "doğal gaz"dır.