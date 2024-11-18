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Doğalgaz nasıl yazılır? Doğalgaz bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?

Doğalgaz nasıl yazılır? Doğalgaz bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? 'Doğalgaz' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Doğalgaz' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Doğalgaz' kelimesinin doğru yazılışı...