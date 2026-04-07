Doğrulama kodlarında “geçersiz” hatası: Sorunu çözmek için bunları yapın

Bir web sitesine giriş yaparken veya form doldururken karşımıza çıkan "Ben robot değilim" doğrulamaları, bazen kullanıcıyı adeta bir çıkmaza sürüklüyor.

Özellikle e-Devlet, bankacılık uygulamaları ve biletleme sitelerinde sıkça rastlanan "Geçersiz Captcha" uyarısı, sadece yanlış yazımlardan değil, tarayıcı altyapısındaki derin çakışmalardan kaynaklanıyor.

Ekrandaki kodu doğru girmenize rağmen hata alıyorsanız, sorun muhtemelen karakterlerde değil, arka planda çalışan şu etkenlerdedir:

CAPTCHA NEDEN GEÇERSİZ SAYILIR?

Zaman Aşımı: Captcha kodlarının bir raf ömrü vardır. Eğer sayfa açıldıktan sonra kodu girmek için uzun süre beklerseniz, sunucu o kodu güvenlik gerekçesiyle iptal eder.

Çerez ve Önbellek Karmaşası: Tarayıcınızda biriken eski veriler, yeni yüklenen Captcha görseli ile uyuşmazlık yaratarak sistemin hata vermesine neden olabilir.

VPN ve Proxy Kullanımı: 2026 güvenlik standartları, anonim bağlantılara karşı daha katı. VPN kullanıyorsanız, sunucular sizi şüpheli trafik olarak algılayıp geçerli kodları bile reddedebilir.

IP Adresi Engellemeleri: Aynı ağ üzerinden (örneğin kurumsal şirket ağları) çok fazla deneme yapılması, IP adresinizin geçici olarak "bot" statüsüne alınmasına yol açar.

ADIM ADIM KESİN ÇÖZÜM YOLLARI

Sayfayı Yenileyin: Sadece F5 yapmak bazen yetmez. Windows için Ctrl + F5, Mac için Cmd + Shift + R kombinasyonlarını kullanarak sayfayı tüm önbelleği temizleyerek yeniden yükleyin.

Gizli Sekmeyi Deneyin: Sorunun tarayıcı eklentilerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için siteyi gizli sekmede açın.

Çerezleri Temizleyin: Tarayıcı ayarlarından son 1 saate ait çerezleri temizlemek, Captcha motorunun sıfırlanmasını sağlar.

VPN Bağlantısını Kesin: Eğer aktif bir VPN veya DNS değiştirici kullanıyorsanız kapatıp sayfayı tekrar yükleyin.

Sesli Doğrulamayı Seçin: Görsel kodlarda sürekli hata alıyorsanız, kulaklık simgesine tıklayarak sesli doğrulama yöntemini deneyin. Bu yöntem genellikle daha hızlı onaylanır.