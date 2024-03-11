Dolma harcına 1 tatlı kaşığı ekleyin, tadı damağınızda kalsın Dolma yaparken aşçıların lezzeti ikiye katlamak için kullandıkları malzeme ortaya çıktı. Biber, patlıcan, kabak fark etmiyor. Dolma harcına 1 tatlı kaşığı eklemek yeterli…

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Hem lezzetli hem de göz alıcı bir sofra için dolmaların yeri apayrıdır.

Ancak, bu harika lezzetin sırrı doğru malzemelerin seçiminden ve ustaca hazırlanmasından geçer.

İlk olarak, dolmalık biber, kabak ve patlıcan seçimi büyük önem taşır. Dolmalık biberlerin tazeliği ve sertliği, lezzetin anahtarıdır.

Kabaklar ise orta boy ve düzgün şekilli olmalı ki dolmanın görüntüsü de iştah kabartıcı olsun.

Patlıcanlarınızı seçerken ise boyutlarına dikkat edin; orta boy veya biraz büyük olanlar, dolmanın iç harcını mükemmel şekilde taşıyacaktır.

İç harcına ise bu malzemeyi eklemeyi kesinlikle unutmayın! Lezzetini iki katına çıkarıyor…

Dolma harcına kimyon ekleyin

Dolma harcına mutlaka kimyon ekleyin! Çünkü kimyon, dolmanızın tadını bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Kimyonun o eşsiz kokusu ve lezzeti, dolmanızı diğerlerinden ayıracak. Hem evinizi mis gibi kokutacak hem de damakları şenlendirecek.

Öte yandan sebzelerin iç kısımlarını oyarken nazik olmak, sebzelerin dokusunu korumanın anahtarıdır.

Dolma içi malzemelerini sebzelerin içine doldururken de özen gösterilmelidir. Malzemeleri sıkı bir şekilde doldurmak önemlidir, ancak fazla bastırmamak da gereklidir.