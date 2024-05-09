Dünyanın doyamadığı turşu! Kimchi (kimçi) nedir, nasıl yapılır? Asya mutfağının en sevilen turşusu olan Kimchi, lahananın lezzetli bir yorumu olarak biliniyor. Özellikle Korelilerin bayılarak yediği ve dünyaca popüler hale gelen bu turşu hakkında bilgileri araştırdık.

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Turşu, sebzelerin veya meyvelerin sirke, tuz veya fermente edilme gibi yöntemlerle korunarak uzun süre dayanmasını sağlayan bir tekniktir.

Dünya mutfağında birçok turşu çeşidi ve yöntemi yer almaktadır.

Son dönemlerin en popüler olanı ise Asya'ya ait bir lezzet olan "Kimchi" denilebilir.

Kimchi Kore mutfağının vazgeçilmez bir parçasıdır. Fermente lahana ve diğer sebzeler, acı biber, sarımsak ve zencefil gibi baharatlarla tatlandırılarak hazırlanır. Kore'de ana yemeklerin yanında veya çeşitli yemeklerin içinde kullanılır.

Bu lezzeti tatmak isteyenler, "Kimçi nasıl yapılır?, Kimchi tarifi, Kimçi faydaları" gibi başlıkları sıkça araştırmaktadır.

Peki, Kimchi'nin içinde ne var? Kimchi tadı neye benziyor? İşte bilgiler...

Kimchi nedir

Kimçi, ayrıca kimchi, gimçi, gimchi veya kimchee olarak da bilinen, mayalanmış kırmızı biber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeğidir.

Kimchi tadı nasıldır

Kimchi, genellikle fermente edilmiş lahana ve diğer sebzelerin acı, tuzlu ve ekşi bir tadı vardır. İlk olarak acı tadıyla ön plana çıkar, ancak aynı zamanda hafif ekşi bir tat da içerir.

Kimchi tarifi

1 adet orta boy lahana

1/4 su bardağı deniz tuzu

2 yemek kaşığı gochugaru (Kore kırmızı biber tozu)

4 diş sarımsak

1 adet küçük boy havuç,

2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 yemek kaşığı balık sosu veya deniz mahsulleri sosu

2 yeşil soğan,

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuzlu karides veya deniz yosunu (isteğe bağlı, daha fazla fermente tat için)

1 çay kaşığı susam yağı (isteğe bağlı, aroma için)

1- Lahanayı yıkayın ve büyük parçalara kesin. Tuzla ovun ve tüm lahanayı kaplayacak şekilde tuzlayın. Tuzlanmış lahanayı bir kaba koyun ve üzerine ağırlık koyarak en az 1-2 saat veya daha uzun bir süre bekletin.

2- Geniş bir kasede gochugaru, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş havuç, taze zencefil, balık sosu, ince doğranmış yeşil soğan, toz şeker, tuzlu karides veya deniz yosunu ve susam yağını bir araya getirin. İsteğe bağlı olarak baharatları ve aromaları kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

3- Hazırladığınız baharat karışımını lahana parçalarına ekleyin ve ellerinizle veya bir spatula ile iyice karıştırın. Tüm lahananın baharat karışımıyla kaplanmasını sağlayın.

4- Lahanayı sıkıca bir kavanoza doldurun, her katmanı iyice bastırarak sıkıştırın.

5- Kavanozu hava almayacak şekilde sıkıca kapatın ve oda sıcaklığında 1-2 gün boyunca fermente etmeye bırakın.

6- Soğutulmuş kimchiyi servis yapmadan önce en az birkaç gün dinlendirin, böylece tatlar iyice birleşir.

Kimchi turşu faydaları

Kimchi, fermente edilmiş sebzelerden yapıldığı için sindirim sistemine yararlı probiyotik bakteriler içerir.

Fermente edilmiş sebzelerin probiyotik bakterileri, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Kimchi, düşük kalorili ve düşük yağ içeriği ile doyurucu bir atıştırmalık veya garnitürdür.

Kimchi, içeriğindeki sebzeler sayesinde çeşitli vitamin, mineral ve liflerden zengindir.