Dünyanın en çok kazanan oyuncuları belli oldu! İşte, kazançları milyarları bulan o oyuncular… Sinema yıldızları rol aldıkları filmlerin yanı sıra kazançlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Forbes derginin yaptığı bir araştırmaya göre 2023 yılının en çok kazanan oyuncuları belli oldu. İşte, kazançları milyarları bulan o isimler...

ensonhaber.com

Sinema dünyasının yıldız isimleri hem kariyerleri ile hem de kazançları ile kendilerinden sıkça söz ettiriyorlar. Hollywood yıldızlarının 2023 yılında elde ettikleri kazançlar duyanları şaşkına çevirdi.

Forbes dergisi 2023 yılının en çok kazanan isimlerini açıkladığı bir liste yayınladı. Büyük bir ilgi gören bu listede yer alan isimler her ne kadar tahmin ediliyor olsa da kazançları küçük dilinizi yutturacak cinsten.

İşte, milyarlara varan kazançlar…

2023 yılının en çok kazanan oyuncuları listesinde ilk 10'a girmeyi başaran Denzel Washington, The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

Geçtiğimiz yılda toplam 24 milyon dolar kazanan aktör, The Equalizer 3 filminde rol aldı.

2023 yılında en çok kazananlar listesine dokuzuncu sıradan giren Ben Affleck 38 milyon dolar kazandı. Affleck Air filminde rol aldı ve aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlendi.

Genç kızların sevgilisi olan Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio son olarak rol aldığı "Dolunay Katilleri" almıştı. DiCaprio, 41 milyon dolar ile listede 7. sırada yer aldı.

Aksiyon filmlerinin yıldızı olan Jason Statham da DiCaprio ile birlikte ilstede 7. sırada yer aldı.

İngiliz aktör, Operation Fortune: Ruse de Guerre, Fast X, Meg 2: The Trench ve Expend4bles filmlerinde rol aldı.

Friends dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Jennifer Aniston 42 milyon dolar kazancı ile listede 6. sırada yer aldı.

Barbie'de "Ken" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Ryan Gosling, 43 milyon dolar ile 4. sırada yer aldı.

Air ve Oppenheimer ile izleyici ile buluşan Matt Damon, 43 milyon dolar kazanarak dördüncü sırayı Gosling ile paylaştı.

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood'un belki de en sevilen ismi Tom Cruise, 45 milyon dolarlık kazancıyla listede 3. sırada yer aldı.

2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu olan Margot Robbie ise 59 milyon dolar ile listede 2. sırada yer aldı.

"50 İlk Öpücük", "Asabiyim" ve "Damadı Öpebilirsin" gibi geneli komedi türünde olan yapımlar ile tanınan ABD'li ünlü oyuncu Adam Sandler, en çok kazanan oyuncu listesinde lider oldu.

Forbes'a göre başarılı oyuncu 2023 yılında tamı tamına 73 milyon dolar kazandı.