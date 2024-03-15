Dünya’nın tadı damakta bıraktıran tatlıları açıklandı! Türkiye’den 6 tatlı listeye girdi… Çevrimiçi bir yemek rehberi olan Taste Atlas’ının (Lezzet Altası) tarafından yapılan bir oylama sonucunda Dünya’nın en iyi tatlıları listelendi. İşte, Türkiye’den listeye dahil olan tatlılar….

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Dünya mutfağında en iyiler listesine birçok ülke kendine has lezzetleriyle adını yazdırmıştır. Kendine has lezzetleriyle yemeklerinden söz ettiren ülkeler bu kez tatlıların ana odak olduğu bir oylamaya dahil oldu.

Peki size Dünya’nın en iyi tatlısı nedir desek henüz tatmadığınız birçok çeşit olduğundan belki cevap vermeniz oldukça zor olabilir. İşte, tam da bu noktada en iyi yemeklerin bilirkişiliğini yapan Talent Atlas tarafından bu kez tatlılar oylandı.

Dünyanın birçok noktasından okurunun olan ve geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Talent Atlas çeşitli ülke mutfaklarına ait olan tatlıları oylamaya sundu.

Okurlarının verdiği oylar sonucunda ise “En İyi 100 Tatlı” listesi belirlendi. Bu listeye ülkemize ait olan altı adet tatlımızda dahil oldu. İşte, Türkiye’nin damak çatlatan tatlıları…

Türkiye’nin en iyi tatlıları…

Birçok ülke mutfağından tatlıların yer aldığı oylamada ülkemiz adını listeye altı adet tatlısıyla yazdırmayı başardı.

Söz konusu listede verilen oylar ile birinci sıra Cezayir’e ait bir kurabiye türü olan makroud el louise’nin oldu. Listenin devamında ise adeta damak çatlatan o Türk tatlıları boy gösterdi.

Toplamda altı tatlıyla yer aldığımız listede sırasıyla, Kahramanmaraş dondurması 9. sırada, Gaziantep baklavası 17. sırada, fıstıklı sarma 23. Sırada, baklava 27. sırada, irmik helvası 46. sırada ve fırın sütlaç 51. sırada kendini gösterdi.